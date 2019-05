Federica Nargi, la foto da sexy figlia dei fiori incanta i fan

L’estate sta arrivando e anche Federica Nargi sogna le vacanze: su Instagram, la popolare modella e showgirl, famosa per programmi come Veline, Striscia la Notizia e Colorado, ha pubblicato una foto che la ritrae in bikini a bordo di un furgoncino in stile hippie.

“Pochi giorni e si torna sull’isla”, ha scritto Federica, riferendosi a Formentera, la sua meta preferita per le vacanze estive. Con questa foto in cui appare come una sensuale figlia dei fiori, la showgirl ha fatto il pieno di like e di complimenti: “Sei davvero così bella?”, ha scritto qualcuno, “C’è un posticino nella tua valigia per me?”, ha scritto un altro follower.

Gli ammiratori della bella Federica sono moltissimi ma lei, in realtà, dal 2009 è felicemente fidanzata con l’ex calciatore della Juve, attualmente in forza al Sassuolo, Alessandro Matri, con il quale ha avuto anche due figlie, Sofia, nata nel 2016, e Beatrice, nata solo tre mesi fa. Nonostante la recente gravidanza, Federica appare in perfetta forma, sorridente e bellissima come sempre.