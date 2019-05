Halle Berry: lo scatto super sexy dell'attrice fa impazzire i fan

Uno scatto in bikini che mostra un dettaglio decisamente sexy, con le mani sulla pancia ed un fisico assolutamente perfetto: così Halle Berry ha stuzzicato i fan e tanto è bastato per mandarli letteralmente in delirio.

La foto è apparsa sul profilo Instagram ufficiale dell'attrice e, in pochissimo tempo, ha raccolto tantissimi like e quasi 6 mila commenti, alcuni dei quali molto piccanti.

In realtà la splendida modella e attrice statunitense non deve esserne affatto sorpresa, visto che raccoglie spesso il favore dei suoi tantissimi ammiratori (la pagina Instagram che conta più di 5 milioni).

In particolare in questo caso lo scatto è stato postato con l'intento di promuovere la linea di costumi. Infatti la bella Halle, oltre ad essere un'attrice pluripremiata e molto apprezzata sul set, è anche una modella e ha lanciato una linea di intimo firmata proprio da lei.

(Credits photo: Intagram/halleberry)