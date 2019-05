Via libera alle telecamere in asili e case di riposo per anziani

Approvato in commissione l'emendamento bipartisan allo "Sblocca cantieri". Con l'approvazione delle commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato, è stato dato il via libera all'installazione delle telecamere di sicurezza nelle scuole per l'infanzia e nelle case di cura per anziani e per disabili.

Il decreto è stato firmato da Lega, M5s, Pd e Forza Italia: la proposta è stata rivista solo sulle coperture.

La deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, promotrice di questa legge, ha commentato l'esito con entusiasmo: "Ci auguriamo che ora si acceleri sull'arrivo in Senato del provvedimento, per offrire una normativa ampia e coerente che punti anche sulla formazione del personale come forma imprescindibile di prevenzione di abusi e maltrattamenti". E ha aggiunto: “Il fatto che questo obiettivo sia condiviso in maniera trasversale è motivo di grande soddisfazione”.

Anche il leader della Lega ha commentato la cosa, soddisfatto per la promessa mantenuta in tema di garanzia di sicurezza delle fasce più deboli, quali sono bambini, anziani e disabili.