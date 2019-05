Voleva diventare la donna più grassa del mondo per compiacere il fidanzato

Questa storia incredibile arriva da Reno, in Nevada, e a raccontarla è proprio la diretta interessata, la 51enne Patty Sanchez, per lanciare un importante messaggio ed evitare che altre persone commettano i suoi errori.

Patty nel 2000 ha conosciuto un uomo con cui ha intrecciato una relazione sentimentale così morbosa che la donna avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui. Ed è stato proprio così...

L'uomo, infatti, ad un certo punto della loro storia, ha manifestato una sua perversione e l'ossessiva passione per le donne grasse. Così Patty, per compiacerlo, ha cominciato ad assumere intorno alle 13.000 calorie al giorno con il preciso intento di ingrassare. Voleva diventare la donna più grassa del mondo.

"Mi sentivo come se stessi morendo lentamente. Mi rendevo contro solo parzialmente della mia condizione e la accettavo, perché non ero in grado di reagire" ha raccontato.

Nel giro di pochi anni Patty è arrivata a pesare 327 chili e solo allora ha cominciato a capire quanto fosse grave la sua situazione. Poi, finalmente, ha reagito.

Innanzitutto ha lasciato quell'uomo dopo 10 anni di vita insieme, poi ha cominciato a prendersi cura di sé, della sua alimentazione e della sua salute.

Col tempo è dimagrita molto: ora pesa 216 chili, il percorso è ancora lungo, ma lei è positiva perché sa di aver imboccato la strada giusta.

(Credits photo: dailymail.co.uk)