GOT, Kit Harington avrebbe avuto un crollo nervoso e sarebbe in clinica

L’ultima stagione della popolare serie tv, Il trono di spade, ha rappresentato una grande fonte di stress per Kit Harington, interprete del personaggio Jon Snow. Per questo motivo, pochi giorni prima della messa in onda dell’ultimo episodio, l’attore ha deciso di concedersi un periodo di riposo in un lussuoso centro di cura e benessere del Connecticut, stato nel quale ha vissuto negli ultimi mesi.

“Kit ha deciso di utilizzare questa pausa che ha a disposizione dai suoi impegni lavorativi – ha spiegato il suo addetto stampa a Variety – come un’occasione per trascorrere un po’ di tempo in un centro per lavorare su alcuni suoi problemi personali”. Quali siano questi problemi, però, non è stato specificato.

Da tempo è noto che, durante gli anni di lavoro nel Trono di Spade, l’attore britannico ha avuto dei problemi di alcool e di stress. In particolare, la stagione finale della serie lo avrebbe messo davvero a dura prova, come ha raccontato lui stesso durante una serata nel salotto televisivo di Jimmy Fallon: Kit ha raccontato che quando ha letto il copione e, in particolare, quello dell’ultimo episodio, è addirittura scoppiato in lacrime. “Sono rimasto scioccato e sorpreso di fronte a ciò che sarebbe successo – ha raccontato – e per questo ho persino pianto”. In un’altra intervista rilasciata a Variety, l’attore ha raccontato che dopo la fine delle riprese è persino andato in terapia perché ha avuto un vero e proprio crollo nervoso; i suoi problemi sono nati quando il suo personaggio, Jon Snow, è diventato quello principale. “Quando diventi il protagonista di una serie tv e quella serie tv è all’apice del successo – ha spiegato – tutta l’attenzione è su di te ed è davvero terrificante”.

Lo stress accumulato in questo ultimo periodo, insomma, per Kit è stato veramente tanto ed è per questo che ha deciso di prendersi una pausa da tutto e di sparire dalle scene per un po’, per riprendersi e curarsi nel lussuoso centro del Connecticut.