Greta e Schwarzenegger: insieme per difendere l'ambiente

"Greetings from Vienna!" scrive la sedicenne attivista, Greta Thunberg, postando su Instagram una foto che la ritrae in compagnia del celebre attore, Arnold Schwarzenegger.

L'ex governatore della California ha sempre manifestato la sua attenzione per le questioni legate all'ambiente ed il suo impegno per il recente Austrian World Summit ne è una ulteriore conferma.

Proprio su invito di Schwarzy, che di nascita è viennese, per l'occasione di sono riuniti circa 1200 esperti (oltre a politici e imprenditori) provenienti da 30 Paesi. E Greta è stata un'ospite speciale di cui Arnold ha detto: «Greta è una visionaria e, come la maggior parte dei sognatori che hanno cambiato la storia, non è sola»

Quando ha preso la parola, Greta ha dichiarato che l’emergenza climatica è «la più grande crisi che l’umanità abbia mai affrontato». Ma si è detta anche sicura del fatto che i giovani lo hanno capito. Lo dimostrano i recenti risultati elettorali per il Parlamento Europeo e la partecipazione agli scioperi per il clima.

Le foto pubblicate da Greta con l'ex Terminator hanno fatto immediatamente il giro del web: qualcuno li ha definiti "Dream Team". In effetti non serviranno i muscoli per combattere il cambiamento climatico, ma avere in squadra Arnold Schwarzenegger fa ben sperare!

(Credits photo: Instagram/gretathunberg)