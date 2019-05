L'esaurimento da lavoro è ufficialmente una malattia: lo dice l'OMS

Dopo decenni di studi il "burnout", ovvero lo stress da lavoro o da disoccupazione, è stato ufficialmente riconosciuto come malattia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e verrà inserito nel nuovo elenco (Icd-11), che entrerà in vigore nel gennaio 2022.

L'Oms ha anche fornito ai medici le opportune indicazioni per diagnosticare questo "problema associato alla professione", specificandone le caratteristiche.

Tra i segnali principali di questo stato di stress emotivo cronico sono stati indicati il senso di debolezza energetica, l'aumento di isolamento dal lavoro e di sentimenti di cinismo e negativismo, unitamente ad una efficacia professionale ridotta.

Tra le categorie più a rischio ci sarebbero principalmente le persone impiegate in professioni di aiuto (come medici, poliziotti, assistenti sociali, etc.), ma non sono escluse anche altre categorie. Inoltre pare che le donne siano più esposte a questo rischio.

Tra le altre importanti novità introdotte dal nuovo elenco ci sono la classificazione del "Gaming Disorder" fra i disturbi da dipendenza e il "comportamento sessuale compulsivo" come disturbo mentale.