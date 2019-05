Ha i bicipidi più grandi del mondo, ma rischia di morire per quello che si inietta

Valdir Segato è un bodybuilder brasiliano di 48 anni diventato famoso per i suoi enormi bicipiti di 58 cm.

Ispirato da personaggi come Hulk, Schwarzenegger e He-Man, a causa del suo aspetto in Brasile è conosciuto come "il Mostro", e questo a lui piace molto e lo rende felice.

Il suo fisico è il risultato di sacrifici in palestra e di una dieta precisa, ma non solo. Il culturista, infatti, non ha alcun problema a dichiarare apertamente di fare uso di Synthol, una sostanza molto pericolosa a base oleosa che si inietta nei bicipiti per aumentarne il volume... ma che sta mettendo seriamente in pericolo la sua vita.

Da ragazzo Valdir era un ragazzo decisamente emaciato, soprattutto a causa di problemi di droga, tanto da essere conosciuto col soprannome Skinny dog. Ad un certo punto, però, ha cominciato a frequentare una palestra e ha smesso di drogarsi. Poi è arrivato il desiderio di ottenere risultati estremi e così qualcuno gli ha consigliato di fare uso di questa sostanza.

Più volte i medici hanno provato a farlo ragionare, spiegando che, nei casi migliori, rischia amputazione e danni permanenti ai nervi. Ma lui è fermamente convinto di voler continuare e non vuole sentire ragioni.

Il suo obiettivo è quello di arrivare ad avere i bicipiti più grandi del mondo, battendo il detentore in carica del record. Per questo ai medici lui risponde: "il consiglio che mi danno è di smettere di usare Synthol. Ma questa è la mia decisione: perché voglio, perché mi piace".

(Credits photo: Instagram/valdir_synthol)