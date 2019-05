Asia Argento attacca Morgan: "Finirai a dormire su una panchina"

Tra Asia Argento e Morgan le cose non sembrano essere finite. E non perché la coppia avrebbe avuto un ritorno di fiamma, anzi. Qualche giorno fa, il cantante ha rilasciato una intervista dove comunica a tutti lo fratto, che deve affrontare a breve. Ha parlato della sua situazione e dell'ingiustizia che sta vivendo. Queste le sue parole: "Lo sfratto è una cosa giusta legalmente, ma profondamente sbagliata. La mia casa è stata svenduta all’asta. Sembra che nessuno riconosca l’artisticità di questo luogo".

Proseguendo, il cantante ha chiesto aiuto alle madri delle sue figlie, Asia Argento e Jessica Mazzoli. Nel menzionarle, Morgan ha detto che la principale responsabile dello sfratto è stata proprio Asia. "Vorrei chiedere aiuto alle mamme delle mie figlie prima di tutto. Con Asia siamo in buoni rapporti, anche se è stata la causa principale del pignoramento, di tutto il procedimento giudiziario".

La figlia del regista horror non ci sta e ha postato una serie di stories su Instagram dove ha raccontato la sua versione dei fatti, togliendosi da ogni tipo di responsabilità. E ci va giù pesante. Ecco quello che ha scritto: "Che mestizia Morgan: sei un miracolo ambulante. Forse dalla panchina sulla quale finirai a dormire per non aver pagato le tasse per anni, avrai modo di riflettere. E riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni e drogarti sarà meno facile. Aripijate!".

Parole durissime queste, a cui Asia ha fatto seguire un'emblematica vignetta: "Chi è causa del suo mal pianga se stesso".

Ora, staremo a vedere come risponderà Morgan.