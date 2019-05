Donna canadese batte il record mondiale di planking con 4 ore e 20 minuti

Avete mai provato a fare planking? Per chi non lo sapesse, si tratta di un esercizio che si fa in palestra e che consiste nell’appoggiarsi a terra sugli avambracci e sulle punte dei piedi, a gambe tese e leggermente divaricate. Sembra semplice, ma in realtà dopo pochi minuti chi non è allenato inizia ad avvertire dolori in tutto il corpo, perché questa posizione fa lavorare diversi gruppi muscolari tutti insieme.

Il record del mondo femminile di planking era di 3 ore e 31 minuti ma ieri un’insegnante di yoga canadese, Dana Glowaka, è riuscita a batterlo: è rimasta in quella posizione per ben 4 ore e 20 minuti, quasi un’ora in più del record stabilito nel 2015 dalla cipriota Maria Kalimera. Nel 2016 l’atleta canadese era riuscita a resistere per 2 ore e 5 minuti: se ora ha raddoppiato la sua resistenza vuol dire che in questi tre anni si è allenata davvero tanto.

Dana è entusiasta del suo meritato trionfo e ha condiviso su Instagram foto e video della sua performance atletica, ricevendo i complimenti dei followers.