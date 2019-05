Arriva il matrimonio a tema Pokémon: ecco tutti i dettagli

Dopo il lancio dell'ultimo film "Detective Pikachu" e le ultime notizie comunicate in occasione della Press Conference ufficiale, per la gioia dei tantissimi fan arriva un'altra stravagante novità che riguarda il mondo Pokémon: il matrimonio a tema.

Precisiamo subito: si tratta di un lavoro professionale che gode anche dell'approvazione del dipartimento licenze di The Pokémon Company!

La brutta notizia è che la cosa, per il momento, è limitata al Giappone, dove la ESCRIT, una società specializzata in cerimonie nuziali, ha stipulato un accordo proprio con The Pokémon Company.

Il risultato è un matrimonio a tema Pokémon organizzato nei minimi dettagli!

Il pacchetto nuziale comprende: la presenza di due simpatiche mascotte Pikachu che accompagnano gli sposi, cibo ufficiale Pokémon per i festeggiamenti (dall'antipasto al dessert), torta nuziale con la targa di Pikachu e perfino un certificato ufficiale di Pokémon Wedding che viene rilasciato agli sposi.

Insomma, per un appassionato di questo tema si tratta di un vero e proprio tuffo nel mondo Pokémon!

(Credits photo: pokemon.jp)