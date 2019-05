Assalto a una pasticceria di Roma: “Basta co’ sti cornetti o vi ammazzo”

A tanti piace l’odore dei cornetti appena sfornati; a qualcun altro, invece, evidentemente no, considerando quanto è accaduto in una pasticceria di via Tommaso da Celano, nel quartiere Appio-Latino di Roma: un uomo esasperato dall’odore dei dolci provenienti dal camino del laboratorio dolciario, ha letteralmente assaltato il negozio, battendo forte contro la serranda dello stesso e minacciando i titolari con un’arma.

“Basta co’ sti cornetti – avrebbe gridato il 54enne romano – non ce la faccio più con questa puzza. Io faccio una strage, vi ammazzo”. Per placare la furia dell’uomo sono dovuti intervenire alcuni agenti della Polizia, ai quali lui ha poi spiegato i motivi del suo folle gesto, giurando che con sé non aveva una pistola al momento dell’assalto al negozio: “Da dieci anni – avrebbe detto, come riportato dal Messaggero – viviamo con le finestre chiuse per la puzza dei dolci che viene dalla cappa sotto la finestra”.

La situazione, in realtà, sarebbe degenerata già diverso tempo prima di questo episodio: il 54enne, infatti, avrebbe già compiuto altri atti intimidatori nei confronti dei titolari del laboratorio. I pasticceri, infatti, hanno raccontato ai poliziotti di aver ricevuto delle lettere minatorie firmate come “Gruppo nazisti risorti”, nelle quali vi erano scritte frasi del tipo “State avvelenando i cittadini”. Ma non è tutto: il negozio sarebbe stato anche denigrato sui social con notizie false, con l’evidente scopo di screditarlo: “Ho visto un topo di un metro e mezzo – qualcuno avrebbe scritto su Facebook – andate a vendere caciotte”.