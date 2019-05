Legge che vieta l’aborto approvata anche in Louisiana: infervora la protesta

Dopo l'Alabama, dove la legge è già entrata in vigore, il provvedimento anti-aborto viene approvato anche in Louisiana, con 79 voti a favore e 23 contrari.

Come nel caso precedente, anche la legge votata a Baton Rouge proibisce l'interruzione di gravidanza a partire dal momento in cui si sente il battito del cuore del feto, cosa che avviene solitamente intorno alla sesta settimana di gestazione. Molto spesso, però, in questa fase la donna ancora non sa di aspettare un bambino.

A questo va aggiunto che la legge non ammette eccezioni, neppure nei casi in cui la gravidanza sia frutto di incesto o di stupro.

Dopo l'approvazione della Camera, per poter entrare in vigore la legge ora dovrà essere firmata dal governatore dello Stato, John Bel Edwards, che si proclama "pro-life".

Anche in questo caso, non sono mancate le proteste. In prima linea Leanna Wen, presidente dell’organizzazione Planned Parenthood, secondo la quale i politici hanno votato a favore di una legge che "devasta la salute e il benessere delle donne e delle famiglie".

(Credits photo: wsj.com)