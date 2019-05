90enne ruba un tiramisù al supermarket, ma la Polizia stupisce tutti

Pensava di non essere visto il 90enne che in un supermercato della capitale, qualche giorno fa, si è messo una porzione di tiramisù sotto la giacca e si è avviato verso l'uscita. La vigilanza si è accorta subito del furto e ha prontamente chiamato le Forze dell'Ordine. Aveva voglia di dolce, ma purtroppo non aveva i soldi per pagarlo.

I poliziotti, invece di fargli rimettere la merenda al suo posto, portarlo in questura e precedere al fermo, e magari fargli pagare una multa, hanno comprato il dolce e glielo hanno regalato. Un gesto davvero commovente che nessuno si sarebbe aspettato. La vicenda ha fatto presto il giro della rete ed è piaciuta a tutti.

Le Forze dell'Ordine, però, non si sono limitati ad acquistare il tiramisù per il nonnino. Preoccupati per la sua condizione economica, e anche per l'età avanzata e lo stato di fragilità psicologica nella quale versava al momento della scoperta, gli hanno addirittura fatto la spesa e lo hanno scortato alla stazione, sincerandosi che salisse sul treno per tornare a casa.

Siamo sicuri che il 90enne si è mangiato il suo bel tiramisù con il cuore un po' più leggero.