Condannato per eccesso di velocità: "Colpa dello spirito di Schumacher!"

Qualche giorno fa presso il tribunale a Perpignan un "santone" è stato condannato dal giudice per eccesso di velocità. Niente di strano, si potrebbe dire. Se non fosse per la linea di difesa piuttosto bizzarra adottata dall'uomo.

A riportare la notizia, che ha fatto ovviamente il giro del web, è stato L'Independant.

L'episodio risalirebbe allo scorso 18 settembre, quando l'imputato è stato beccato nei pressi di Banyuls-sur-Mer, a pochi chilometri dal confine con la Spagna, mentre guidava ad una velocità decisamente sostenuta.

Nel corso dell'udienza l'imputato ha tentato di discolparsi dichiarando: "Il problema è che a volte sono posseduto da certe personalità. Come Michael Schumacher che mi obbliga a guidare come un pazzo. Non è colpa mia. Sapevo che c'erano gli agenti, ma era più forte di me. Sono gli spiriti che decidono".

A questo si aggiunge che al momento del fermo il santone era stato trovato in possesso di un grosso quantitativo di cannabis, che l'uomo ha dichiarato di aver acquistato da un tale Jesus per soddisfare le sue esigenze personali giornaliere (di circa 40-50 canne!). Cosa che avrebbe anche potuto "spiegare" la bizzarra linea difensiva e le altre stravaganti profezie pronunciate durante l'udienza...

Purtroppo per lui, la storia dello spirito non deve aver convinto molto il giudice, che lo ha condannato a 18 mesi di prigione con la condizionale!