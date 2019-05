Cane assiste all'operazione dell'amico-peluche: il video è virale

A raccontare questa storia è stata Hayley Alaxanian, proprietaria di Leo, il dolcissimo cagnolino protagonista del video.

Hayley ha raccontato che Leo ha un amico inseparabile, un pupazzetto di peluche che porta con sé ovunque. Qualche giorno fa, però, giocando con lui nel soggiorno di casa, deve averlo mordicchiato in modo più energico del solito... provocandogli uno squarcio dal quale ha cominciato a venir fuori l'imbottitura.

Il papà di Hayley è subito intervenuto, mettendo via il pupazzetto dove il cagnolino non potesse più prenderlo. ma lui ha cominciato a piangere disperato, tentando di riprenderlo in ogni modo...

Così l'uomo ha estratto il suo kit da cucito e ha cominciato una vera e propria "operazione chirurgica" per "salvare" il pupazzetto sotto lo sguardo attento e preoccupato del cagnolino, che non si è allontanato neppure per un secondo dal suo amico.

La scena era così dolce che Hayley ha deciso di riprenderla e postarla sui social...

Quando l'operazione è terminata, Leo ha potuto finalmente riavere con sé il suo adorato amico... che di sicuro, dopo quello spavento, mordicchierà con più delicatezza.

Hayley ha dichiarato: "È la scena più dolce mai vista". E devono averlo pensato in molti, visto che il video è diventato virale in poco tempo ed Hayley è stata perfino contattata per alcune interviste!