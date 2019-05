Donna decapitata dagli auricolari che restano impigliati nell’ascensore

In India una 48enne, Sushila Vishwakarma, è andata incontro a un tragico destino per colpa del cavo dei suoi auricolari. Come ogni mattina, la donna si stava recando nella fabbrica che produce plastica dove lavorava, nello stato del Gujarat.

Come riporta il Daily Mail, una volta arrivata nell’edificio, la 48enne avrebbe preso l’ascensore per salire al terzo piano, come di consueto: è proprio al terzo piano che la polizia ha poi ritrovato il corpo della donna, mentre la testa è stata ritrovata al piano terra, con gli auricolari ancora nelle orecchie.

Le autorità adesso stanno indagando per stabilire l’esatta dinamica del terribile incidente e per accertare eventuali malfunzionamenti nell’impianto: secondo una prima ricostruzione, il cavo degli auricolari sarebbe rimasto impigliato nella porta scorrevole dell’ascensore, fatta come quella dei montacarichi, di solito simile a un cancello.

La donna stava probabilmente utilizzando il suo telefono quando forse ha provato a mettere la testa fuori dalle sbarre dell’ascensore: quando quest’ultimo ha iniziato a salire verso il terzo piano, lei sarebbe stata decapitata.