GOT, ecco perché Kit Harington è stato ricoverato: “Troppo giovane per così tanta fama”

Qualche giorno fa, proprio nei giorni della messa in onda dell’ultimo episodio della stagione finale de “Il Trono di Spade”, Kit Harington si è ricoverato volontariamente in un centro di cura del Connecticut. La causa del rehab è stata subito individuata nello stress dovuto proprio alle riprese delle ultime puntate della serie, ma in realtà le ragioni sarebbero molto più profonde.

Secondo quanto rivelato da una fonte al magazine People, infatti, l’attore non sarebbe stato in grado di affrontare e di gestire lo stress dal passare da sconosciuto a personaggio di fama mondiale, amato e riconosciuto in tutto il mondo. Oltre a questo, c’è anche il profondo legame che si è creato con il suo personaggio, Jon Snow che, proprio come lui, è passato dal ruolo secondario delle prime stagioni, fino al ruolo di protagonista delle ultime.

“Per dieci anni Kit è stato quasi intercambiabile con Jon Snow – ha spiegato la fonte - ha profondamente abitato questo intenso personaggio. Il ruolo, e soprattutto il livello di fama, sono stati molto per qualcuno così giovane e appena uscito dalla scuola di recitazione”. Oggi Kit ha 32 anni ma quando ha iniziato a lavorare ne “Il Trono di Spade” ne aveva 22, dunque è normale che si sia identificato nel personaggio con il quale è cresciuto e che è diventato una sorta di alter ego per lui. Per interpretare Jon Snow, Kit ha dato il meglio di sé e ora che tutto è finito e che si deve separare da quel personaggio, ha avvertito il contraccolpo.

Ecco perché l’attore ha sentito il bisogno di prendersi un periodo di pausa per riprendersi da tutto questo e per ricominciare la sua vita: “Ora che ha questa pausa e ha salutato Jon Snow ha avuto bisogno di aiuto per capire le cose ed essere solo se stesso, per essere solo Kit”.