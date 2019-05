Alessia Marcuzzi sfoggia un bikini mozzafiato e i fan impazziscono

45 anni e non sentirli. Alessia Marcuzzi, una delle icone della tv italiana, fa impazzire tutti i suoi follower con una foto mozzafiato. Su Instagram, la conduttrice romana ha postato una foto in bikini... che ha lasciato tutti senza parole. Le sue forme perfette non sono passate inosservate e così ha ricevuto una pioggia di like e commenti.

Dopo un periodo di silenzio sui social, Alessia è tornata più in forma che mai. Nello scatto, fatto durante una vacanza in un'isola greca dello scorso anno, la vediamo sdraiata al sole mentre si concede un momento di relax dalle fatiche lavorative. La Marcuzzi aveva deciso di ritirarsi per un po' dalla scena social a seguito delle critiche ricevute durante l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Ma ora ha deciso di spiazzare tutti con questa foto in costume.

Nei commenti qualcuno le scrive "Torna tu al GF", altri apprezzano con un semplice "Bella". A questi si aggiunge chi, nonostante tutto, deve criticare. Ed ecco che arrivano post del tipo "Ma è normale che una madre di famiglia o anche se non lo sia si fa queste foto". E chi, invece, nota la sua magrezza e scrive "Sei dimagrita tanto ultimamente, stavi meglio prima".

Critiche o no, Alessia è davvero bellissima!