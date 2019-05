WhatsApp: arriva la novità che riguarda le note vocali

Arriva una nuova funzionalità che riguarda le amate-odiate note audio di WhatsApp. Diciamo subito che farà felici tutti, tanto i detrattori quanto i sostenitori dei tanto utilizzati (forse troppo) messaggini vocali, proprio perché ne semplificherà la fruizione!

In cosa consiste la novità? La nuova funzione rilasciata per la versione numero 2.19.150 di Android consente di ascoltare i messaggi audio in sequenza. Ovvero: una volta avviata la prima, se sono presenti altre note vocali, queste verranno riprodotte automaticamente senza dover premere ogni volta il tasto "play" per avviarle una ad una.

Niente di straordinario, in effetti. Ma si tratta di una funzione decisamente utile per chi ne riceve tantissime. In particolare i più giovani: pare infatti che siano loro a "sovra-utilizzare" questo particolare modo di comunicare.

A metà strada tra una vera e propria chiamata ed un classico messaggio testuale, di sicuro più veloci e pratiche di un testo da scrivere: le note vocali sono una delle funzioni più importanti dell'app di messaggistica istantanea e, a quanto pare, gli sviluppatori lo sanno benissimo e ci puntano molto.