A cena con George Clooney e Amal sul Lago di Como? Ecco come fare

Qualcuno potrebbe pensare a uno scherzo, ma non è così. George Clooney e la moglie Amal hanno deciso di invitarti a cena nella loro super villa sulle rive del Lago di Como. Per davvero. Ma come è possibile che il divo di Hollywood e consorte abbiano deciso di sedersi al tavolo con voi e mangiare le specialità che la cucina italiana propone.

Il mistero è presto spiegato. Si tratta di una campagna di beneficienza. In pratica, la coppia ha messo in palio per due fortunati vincitori una cena al fine di raccogliere fondi per la Clooney Foundation for Justice, l'associazione di George in difesa dei diritti delle persone che si trovano in condizioni di schiavitù e oppressione.

Ecco come fare per partecipare. Prima di tutto bisogna fare una donazione all'associazione. Tra tutte le persone che interverranno, verranno estratti a sorte due persone che potranno passare qualche ora piacevole in compagnia di George e Amal. Ma non finisce qui: Clooney pagherà anche il volo e il pernottamento in un albergo a 4 stelle. Del resto, la generosità delle persone va ripagata a dovere.

Per partecipare è necessario andare sul sito Omaze e fare la propria donazione. Bastano anche 10 dollari. Cosa aspetti... George e Amal hanno già messo i manicaretti in caldo per te.