2 italiani su 3 comprano perché "lo ha detto l'influencer!"

Una recente indagine sul rapporto tra consumatore e social media condotta da Ipsos e Flu, ha rivelato quanto è determinante l'opinione degli influencer sulle scelte d'acquisto di gran parte degli utenti italiani.

La ricerca dell’Osservatorio Influencer Marketing (Oim) ha coinvolto un campione rappresentativo di 1000 italiani tra i 16 e i 54 anni.

Un primo dato interessante della ricerca rivela che il 68% degli italiani presenti sui social network segue influencer e celebrity (dato che sale all'82% su un target più giovane). E ben 2 su 3 (cioè il 62%) hanno dichiarato di aver acquistato ciò che consigliava l'influencer seguito.

Va però precisato che solo per il 14% si tratta di acquisto di impulso (con click sul link nei post). Nonostante oggi i social permettano di finalizzare subito l'acquisto, infatti, il 76% dichiara di informarsi ulteriormente, per poi finalizzare l'acquisto anche su altri siti.

Il 65% degli utenti presenti sui social è molto attivo, e si tratta in particolare di donne (74%), che sembrano più predisposte a seguire i personaggi (anche meno celebri) purché trattino tematiche specifiche di loro interesse che, proprio per questo, vengono considerati influencer.

Questi personaggi, soprattutto per i più giovani, finiscono per incarnare un punto di riferimento per le loro passioni (32%), mentre per il 23% sono un vero e proprio modello da seguire e il 16% instaura un rapporto di fiducia.

La ricerca ha indubbiamente confermato l'enorme impatto dell'influencer marketing, che assolutamente non può più essere ignorato dalle aziende. I dati dimostrano infatti che l'influencer ha una incredibile capacità di generare il desiderio nell'utente e di spingerlo all'acquisto.