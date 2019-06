Ecco chi è la bionda in costume che ha invaso il campo durante Tottenham-Liverpool

Sabato scorso a Madrid si è giocata la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool. Durante il primo tempo del match è accaduto un fatto singolare che ha lasciato tutti gli spettatori a bocca aperta: una bella donna bionda ha fatto invasione di campo indossando solo un costume molto sexy, sgambato e scollato, con su scritto “Vitaly Uncensored”.

Questo è il nome di un canale di YouTube che pubblica video hot: non si tratta di video hard come si potrebbe pensare, bensì di scherzi realizzati basandosi su una trama a sfondo sessuale. Ad esempio, in alcuni c’è una ragazza che in ascensore solleva la maglietta all’improvviso lasciando scoperti i seni e invitando la vittima di turno a toccarli.

Appare chiaro, dunque, il motivo per il quale è stata fatta questa invasione del campo sexy: l’intento era quello di far pubblicità al suddetto canale durante un evento di rilevanza mondiale. L’impresa è stata compiuta dalla procace bionda Kinsey Wolanski, modella e fidanzata di Vitaly Zdorovetskiy, l’uomo che fece invasione di campo durante la finale della Coppa del Mondo del 2014, motivo per il quale è stato poi bandito dai principali eventi sportivi.

La modella ha iniziato a correre nel campo durante Tottenham – Liverpool al 17esimo minuto del primo tempo, sfuggendo al controllo degli stewards che poi, però, sono riusciti ad acciuffarla e ad accompagnarla fuori dal terreno di gioco, senza incontrare resistenza ma solo sorrisi compiaciuti per l’impresa riuscita. La partita è dunque ripresa dopo solo circa un minuto di interruzione. La modella ha poi condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti per testimoniare quanto ha fatto.

