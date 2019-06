Ecco il separatore di cibi per chi non ama mescolare gli alimenti

Capita a tutti di mangiare due cibi diversi nello stesso piatto, ad esempio un secondo e un contorno: sono tante le persone che, invece, preferiscono non avere due o più alimenti insieme per evitare che entrino in contatto tra di loro.

Per chi non ama mescolare le pietanze, è stato inventato un prodotto speciale proprio per dividere i cibi, senza dover più utilizzare i piatti di plastica divisi in due o tre scomparti: si tratta dei Food Cubby, dei veri e propri separatori, di forma semicircolare, da inserire nel piatto proprio per dividere i diversi cibi che possono così essere mangiati separatamente, senza più correre il rischio che si mescolino i sapori.

I separatori, disponibili in due diverse dimensioni, aderiscono perfettamente al piatto e non servono solo a separare gli alimenti, ma anche a raggrupparli per facilitarne la presa con le posate. Questo innovativo strumento sta riscuotendo un discreto successo tra i genitori che hanno bambini piccoli ma anche tra chi vive con persone che hanno ridotte capacità motorie, in quanto i separatori li aiuterebbero nel mangiare. I Food Cubby, inoltre, hanno il vantaggio di poter essere riutilizzati dopo essere stati lavati.