Arriva la Rainbow Pizza... la assaggereste?

È coloratissima e su Instagram impazzano le sue foto. Stiamo parlando della nuova trovata di un locale di New York che riserva ai suoi ospiti una pizza molto speciale: la Rainbow Pizza... ovvero la pizza arcobaleno! Gli americani, si sa, non sono molto bravi con la tradizione culinaria italiana, o meglio rivisitano a modo loro pietanze e piatti che hanno fatto la storia del nostro Paese. E il risultato spesso è discutibile. Dopo gli spaghetti con la Nutella, arriva la pizza coloratissima che in realtà della pizza ha solo la forma circolare. Perché in realtà si tratta di un dolce.

È creata con una base di pasta circolare e multicolore, farcita con una crema al burro - quella tipica dei cupcake - e decorata con una quantità indefinita di zuccherini e altre cose super caloriche. A terminare l'opera, una bella nuvola di zucchero filato che la rende maestosa e molto, ma molto, calorica.

L'idea è dell’Industry Kitchen, un negozio che in fatto di stranezze la sa lunga. Non sappiamo che gusto abbia la Rainbow Pizza (non siamo neanche sicuri che vorremmo saperlo), ma una cosa è certa: è molto scenografica ed è la protagonista di molti scatti che poi finiscono sui social alla ricerca di like.

E tu, la mangeresti?