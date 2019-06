Elisa Isoardi posta una foto in costume, il web: "Sei ingrassata"

La stagione de "La Prova del Cuoco" è appena terminata: dopo i saluti commossi di Elisa Isoardi è arrivato anche per lei il momento di rilassarsi un po'.

Per farlo nei giorni scorsi la conduttrice ha scelto la spiaggia di Sabaudia dalla quale ha pubblicato anche uno scatto in costume in compagnia della sua amica Raffaella.

A sottolineare l'affetto che lega le due amiche una didascalia molto semplice e dolce: "E menomale che c’è lei! Cuore mio!" con tanto di cuoricino.

Nella foto l'ex compagna del Ministro dell'Interno Matteo Salvini si mostra sorridente mentre scherza con l'amica. La conduttrice indossa un costume intero nero, dalla profonda scollatura, e berretto con visiera nero. Tanto è bastato per attirare l'attenzione degli utenti del web sulle sue curve...

Visualizza questo post su Instagram E menomale che c’è lei! Cuore mio! ❤️ @raffaiso Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 2 Giu 2019 alle ore 8:34 PDT

Gli hater non hanno perso l'occasione per commentare il fisico della conduttrice. Qualcuno chiede: "Perché sei ingrassata così tanto? L’estate è passata eri una bellezza, ora stai proprio male". Qualche altro, meno elegamentemente, scrive: "Quando ti scattano una foto senza filtri e senza photoshop e ti rendi conto che sei una plus size chiatta col culo basso... e con i polpacci da cinghiale".

Per fortuna c'è anche chi ha colto l'occasione per apprezzare le foto naturali della conduttrice, la sua genuinità e la sua bellezza senza filtri.

(Credits photo: Instagram/elisaisoardi)