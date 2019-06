Youtuber offre biscotti al dentifricio al clochard: la condanna è esemplare

«Hai fame? Vuoi dei biscotti?». Così Kenghua R., uno Youtuber molto noto in Spagna col nome di ReSet, ha avvicinato un mendicante offrendogli dei biscotti Oreo la cui crema era stata sostituita con del dentifricio.

Come riporta 20minutos.es, lo scherzo irrispettoso e crudele, messo in atto per realizzare uno dei video virali pubblicati in rete dal giovane, è costato molto caro al ragazzo. Infatti la giudice del tribunale penale di Barcellona ha condannato il ragazzo a 15 mesi di carcere e al divieto di usare Youtube per 5 anni.

Una sentenza volutamente severa perché, come spiega la giudice, «L'imputato ha deliberatamente agito con l'intenzione di offendere, degradare e vilipendiare una persona debole, con lo scopo di guadagnare denaro sfruttando il dolore altrui. La scelta di prendersi gioco di una persona in difficoltà, che vive in condizioni di povertà ed esclusione sociale, non può che essere un'aggravante». Secondo la sentenza, inoltre, l'azione non solo offende una persona, ma contribuisce a rafforzare uno stereotipo.

Il video era stato pubblicato da ReSet nel 2016, 2 anni dopo l'avvio della sua proficua attività in rete (oggi conta infatti più di un milione di iscritti al suo canale e oltre 124 milioni di visualizzazioni totali). Secondo il tribunale, il video dello "scherzo" al mendicante gli avrebbe fruttato oltre 2mila euro.

Quando il ragazzo ha capito la gravità della sua situazione, ha immediatamente eliminato il video dal proprio canale, si è proposto di girare un video per riparare all'errore e ha offerto soldi al mendicante per evitare che sporgesse querela. Ma il tribunale ha riconosciuto in questi comportamenti il solo tentativo di evitare la condanna. Tra l'altro il giovane già in precedenza si era reso protagonista di "scherzi" simili.

(Credits photo: The Independent)