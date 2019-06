Beverly Hills 90210: Donna, Kelly e Andrea si rilassano insieme

Procedono le riprese dell'attesissimo revival di Beverly Hills 90210, che uscirà negli Stati Uniti il prossimo 7 agosto: gli attori al momento sono impegnati sul set a Vancouver, in Canada.

Ed è proprio dalla terrazza di uno dei palazzi della città, celebre per la presenza di numerosi set cinematografici, che arrivano gli ultimi aggiornamenti dal cast del teen drama.

Questa volta a postare nuove foto sul suo profilo Instagram è stata Tori Spelling (che interpreta Donna Martin). L'attrice ha voluto condividere con i follower alcuni momenti della giornata di riposo dalle riprese trascorsa con le colleghe e amiche, Jennie Garth (che nella serie interpreta Kelly Taylor) e Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman).

"Non ho mai fatto l'esperienza di andare al college dopo il liceo (beh, ho finto di andare all'università in BH90210), ma ora posso avere queste belle donne (Jennie Garth e Gabrielle Carteris) come mie coinquiline per l'estate!", scrive Tori nel primo post, rivelando grande affiatamento con le colleghe e amiche.

Visualizza questo post su Instagram Sunday Family Dinner... @jenniegarth @gabriellecarteris @bh90210 #nomakeup Un post condiviso da Tori Spelling (@torispelling) in data: 2 Giu 2019 alle ore 7:28 PDT

"Cena domenicale in famiglia", scrive poi nel secondo post, mostrandosi in costume da bagno sulla terrazza con Jennie Garth e Gabrielle Carteris.

Dunque le premesse sono ottime: probabilmente la loro amicizia fuori dal set potrà influire positivamente anche sul loro lavoro.

Intanto arrivano nuovi aggiornamenti anche sul resto del cast. A quanto pare, ai già noti personaggi, se ne aggiungeranno due nuovi: la moglie di David (una star della musica hip hop), che sarà interpretata da La La Anthony e la moglie di Brandon (una importante pubblicitaria), interpretata da Vanessa Lachey.

Confermata inoltre l'assenza di Tiffany Thiessen, che interpretava Valerie.

(Credits photo: Instagram/torispelling)