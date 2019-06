Jane Alexander: la foto hot scatena gli haters, ma lei risponde così

"Ma questa ha un problema secondo me. Sempre mezza nuda, manco fosse una quindicenne con il fisico da pin up. Ho cercato di capire il suo comportamento al GF. Ora capisco proprio tutto. Mah...". È proprio questo il commento che ha mandato Jane Alexander su tutte le furie. L'ex gieffina qualche giorno fa ha postato su Instagram una mix di foto che la ritraggono in intimo. Tanti sono stati i commenti di apprezzamento. Meno uno: questo.

Ed ecco che puntuale è arrivata la sua risposta: "Io semplicemente penso e sostengo che le donne di ogni età possano sentirsi sensuali e fare foto con o senza vestiti. Senza imbarazzo alcuno. Perché non smettiamo né di essere donne, né di fare l'amore alla mia età, te lo assicuro. Anzi, li facciamo meglio di prima, fidati :) se ti dà fastidio chiediti perché il corpo di una 15enne, quindi minorenne, invece non ti dà fastidio. Pensaci. Il problema è solo tuo. Io non ho la sindrome di Peter Pan. Io semplicemente sono fiera del mio corpo da 46enne. Stop. Non posto solo foto seminuda. Ripeto, se ti dà fastidio salta, guarda altrove. Ma “questa ha un problema” dillo guardandoti allo specchio la prossima volta”. Ben detto Jane, con tutte le lotte che le donne hanno dovuto affrontare per mostrarsi senza problemi... non c'è davvero niente di male in una foto su Instagram.

Ovviamente ha ricevuto anche molti commenti a favore. Come questo che li riassume un po' tutti: "Boh insomma, leggo un sacco di ca****e su cosa/come/quando una persona dovrebbe mostrare il proprio corpo. Io invece trovo sia davvero bello che una donna, qualunque età abbia, possa sentirsi sensuale, libera e in pace con se stessa, magari ironizzando e postando anche questo tipo di foto. Quindi viva i pochi vestiti, la bellezza, l'intelligenza, le tette, il dito medio, le torte e viva il canto".