Calci e pugni al matrimonio: il cognato critica l'abito da sposa e scatta la rissa

Un matrimonio finito in tragedia. Potrebbe essere il titolo di un film, ma non è così. Quello che è accaduto domenica scorsa in provincia di Milano, e più precisamente a Robecco sul Naviglio, durante un ricevimento di nozze è reale anche se sembra incredibile. A un certo punto la festa è stata interrotta dal fratello dello sposo che ha fatto una battutaccia sul vestito da sposa della neo cognata. Lei si è offesa ed è partita una rissa. Pugni, calci, spintoni nonché parole grosse.

Il Corriere della Sera ha riportato così la notizia: "Il fratello dello sposo, un trentunenne, si è lasciato andare ad un apprezzamento sull’abito nuziale. Una battuta che ha offeso la sposina. Ne è nato, così, un alterco, a cui si sono presto aggiunti lo sposo e la moglie del cognato, in difesa dei rispettivi compagni. Dal battibecco alle mani il passo è stato ancora più breve e fra i quattro sono volati schiaffi e spintoni, sotto gli occhi attoniti degli altri invitati e del personale del ristorante".

I matrimoni stancano, si sa, e magari si alza anche un po' il gomito, ma forse picchiarsi per una battuta è troppo.

Il giornale ha proseguito: "Ad avere la peggio sono stati il fratello dello sposo e sua moglie, portati in ospedale in ambulanza, per farsi medicare graffi e contusioni. Alla fine, per sedare gli animi, sono arrivati anche i carabinieri di Abbiategrasso".

Ad oggi nessuno ha sporto denuncia e, di fatto, non ci sono gli estremi di reato. Chissà se i protagonisti di questa bizzarra vicenda si sono chiariti e hanno fatto pace.