Addio al piccolo Harry: Hamilton gli aveva dedicato la vittoria nel GP di Spagna

Harry Shaw, il bambino di 5 anni che da 10 mesi lottava contro un Sarcoma di Ewing, non ce l'ha fatta.

La notizia è stata data dai genitori con un post su Instagram ai tantissimi sostenitori del bambino, che con la sua storia aveva commosso il mondo.

I genitori nel messaggio hanno scritto: "Harry ci ha lasciato sabato sera. Ha combattuto fino alla fine ed eravamo entrambi con lui nei suoi ultimi momenti. È impossibile immaginare la nostra vita senza di lui e il vuoto che lascerà nelle nostre vite. Siamo molto orgogliosi di Harry, di tutto ciò che ha fatto nella sua vita e dell'eredità che ha lasciato per aiutare gli altri".

Harry era un grande fan di Lewis Hamilton e lo scorso 12 maggio, prima del GP di Spagna, gli aveva inviato un messaggio dall'ospedale. Il pilota, vincitore di quel GP, ha dedicato la sua vittoria al piccolo fan, dichiarando: «Harry mi ha dato l’ispirazione che stavo cercando». Poi ha regalato al bimbo una vecchia monoposto, un paio di guanti ed il trofeo.

La storia del piccolo è stata raccontata da tutti i media e in ogni occasione di visibilità i genitori hanno sostenuto la raccolta fondi per "The Royal Marsden Cancer Charity", perché solo la ricerca può fermare questa terribile malattia.

Anche nel loro ultimo messaggio hanno chiesto ai sostenitori del piccolo Harry di non inviare fiori per omaggiare Harry, ma di continuare ad effettuare donazioni a favore della ricerca sul Sarcoma di Ewing.

(Credits photo: thetelegraphandargus.co.uk)