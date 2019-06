Bradley Cooper e Irina Shayk (forse) in crisi. Colpa di Lady Gaga?

Secondo alcune fonti, Bradley Cooper e Irina Shayk starebbero attraversando un periodo decisamente difficile. Le voci circolano già da tempo, ma negli ultimi mesi sembrano farsi sempre più concrete.

In particolare Page Six, la pagina di gossip del New York Post, parlerebbe addirittura di una pausa di riflessione. Un insider della pagina avrebbe infatti rivelato di aver pizzicato l'attore (44 anni) e la modella russa (33 anni) fuori a cena e di aver notato tra i due un clima a dir poco gelido.

I due, seppure infelici, continuerebbero a stare insieme per il bene della loro bambina, Lea De Seine, che oggi ha 2 anni.

Ma questo non è tutto. Visto che la crisi va avanti già da qualche mese e l'ultima uscita pubblica della coppia risale alla cerimonia degli Oscar, non sono in pochi ad aver malignato... pensando che ci sia di mezzo Lady Gaga.

In fondo bisogna ricordare anche che Lady Gaga ha lasciato il manager Christian Carino proprio in quel periodo (e, soprattutto, ad un passo dall'altare) e dopo il film le voci di una love story tra l'attore e la cantante erano molto insistenti (anche se i due hanno sempre smentito tutto).

Se poi ci si aggiunge che proprio qualche mese fa Irina Shayk ha defollowato la cantante, il cerchio si chiude!

Il tempo certamente chiarirà se si tratta soltanto di pettegolezzi e coincidenze.

(Credits photo: Instagram)