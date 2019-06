Alligatore di 3metri entra in un appartamento in Florida: le immagini choc

È successo a Clearwater (Florida). La signora Mary Wischusen stava dormendo e a un tratto nella notte è stata svegliata da forti rumori che provenivano dall'interno dell'appartamento. Preoccupata, si è alzata per andare a controllare che tutto fosse ok, ma ad attenderla in cucina c'era un alligatore della grandezza di 3 metri e mezzo. Il rettile pare abbia fatto irruzione nell'abitazione da una finestra aperta al piano terra. Chissà cosa pensava di trovare in casa?

Un risveglio piuttosto traumatico per Mary, che ha subito chiamato le Forze dell'Ordine, giunti sul posto con una squadra speciale per questo tipo di emergenze. Ovviamente lei non sapeva che fare, era bloccata dalla paura. E incredula dello strano incontro notturno.

La Polizia ha catturato il rettile - che prima ha avuto modo di mettere a soqquadro l'appartamento con la sua lunga coda - e la signora ha così potuto calmare la sua ansia. Siamo sicuri che d'ora in poi chiuderà tutte le finestre prima di andare a dormire.

Ecco il video fatto dagli agenti durante le operazioni di recupero dell'animale. È pazzesco.