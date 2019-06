Gli zoccoli di legno sono tornati (griffati)... e costano 500 euro

In molti ricorderanno gli zoccoli di legno che dagli anni '70 a seguire hanno letteralmente spopolato.

Ebbene, è proprio questo il sandalo che (inaspettatamente) quest'anno tornerà a far parlare molto di sé, diventando l'accessorio più trendy dell'estate 2019.

Questa volta, però, non sarà un accessorio popolare come un tempo. Anzi, per poterlo avere conviene cominciare a risparmiare fin da subito! Infatti, a rilanciarlo per la collezione estate 2019, è stata la Maison Gucci, proponendo una nuova versione decisamente di lusso.

Resta l'iconica suola in legno che ricorda la calzatura vintage, ma nella versione proposta da Gucci questa è sagomata e presenta un cinturino di pelle con la caratteristica fibbia con doppia G.

La Maison la propone in due varianti di colore: una beige e una nera. Entrambe sono disponibili sul sito Gucci alla modica cifra di 495 euro. Un prezzo decisamente diverso rispetto a quello della versione di qualche anno fa.

Ma nonostante il prezzo elevato, saranno sicuramente in tanti a non resistere alla tentazione di fare un tuffo nel passato!

(Credits photo: gucci.com)