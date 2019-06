A cosa serve la rientranza sul fondo delle bottiglie di vino?

Vi siete accorti che le bottiglie di vetro presentano una rientranza sul fondo che conferisce loro quel tipico aspetto a campana? Ce le hanno tutte, che siano bottiglie di vino o di champagne, quel buco alla fine non manca mai. Ma a cosa serve? Ha uno scopo preciso o è solo una questione di design e stile che non incontra nessuna spiegazione specifica?

Molti pensano che si tratta di una questione ergonomica: in questo modo il contenuto all'interno si versa con più facilità. Ma si sbagliano. Non tutti sono a conoscenza, infatti, che quella forma è legata alla pressione del liquido all'interno della bottiglia di vetro. In altre parole, la rientranza sul fondo fa in modo che ci sia una maggiore resistenza meccanica alla pressione che i gas interni hanno per loro natura. In pratica, quel buco non fa "esplodere" la bottiglia. Questa speciale conformazione è nata specificatamente per lo champagne o per lo spumante, che hanno più gas del vino fermo.

Le bottiglie fatte in questo modo non sono di ultima generazione. La loro creazione, infatti, risale al IV secolo e poi è continuata nel tempo fino ad arrivare ai giorni nostri.

Ve lo sareste mai aspettato? Il fondo che rientra ha uno scopo ben preciso... e ora lo sapete anche voi!