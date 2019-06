Stuprata da piccola, 17enne olandese ottiene l'eutanasia: era depressa

Noa Pethoven, una ragazza olandese di 17 anni, era stata stuprata quando era ancora una bambina. Nonostante sia trascorso molto tempo, Noa non è mai riuscita a superare quel terribile trauma che le aveva procurato un grave disturbo post-traumatico da stress, depressione e anoressia.

La sua non era più vita, ma sopravvivenza.

Noa aveva anche scritto un libro intitolato "vincere o apprendere", in cui raccontava la sua storia e la sua lotta contro i disturbi mentali. Voleva aiutare i giovani più fragili come lei.

Nel 2002 la morte assistita è diventata legale in Olanda. Dopo averci riflettuto a lungo la ragazza ha scelto di ricorrere all'eutanasia. Così, grazie all'aiuto di una clinica specializzata, è morta nella sua casa ad Arnhem, in Olanda.

Qualche giorno prima di morire, Noa ha condiviso su Instagram il suo ultimo post: "Ho ragionato a lungo se condividere o meno questo post, ma ho deciso di farlo comunque. Forse questa scelta sarà una sorpresa per alcuni, ma ci stavo pensando da molto tempo quindi non è una decisione impulsiva. Vado dritto al punto: al massimo entro 10 giorni morirò. Dopo anni di battaglie, sono esausta. Ho smesso di mangiare, di bere, e dopo averci a lungo ragionato, ho deciso di lasciarmi andare, perché la sofferenza è insopportabile. È finita. Per molto tempo la mia non è stata vita, ma sopravvivenza. Respiro ancora, ma non vivo più.

Sono ben curata, ottengo sollievo dal dolore e sono con la mia famiglia tutto il giorno (sono in un letto d'ospedale nel soggiorno di casa mia). Sto salutando le persone più importanti della mia vita.

Non posso più chiamare. Sono molto debole quindi riservo queste cose alle persone più importanti. Con questo post, inoltre, vi chiedo di non inviarmi messaggi, non posso più gestirli.

Va tutto bene. Non provate a convincermi che questa non è la scelta giusta, questa è la mia decisione ed è definitiva. L'amore è lasciare andare, in alcuni casi... Grazie per il vostro supporto.

Con amore, Noa".

