Keanu Reeves: “Sono single ma spero di trovare la persona giusta”

Keanu Reeves in questi giorni è tornato al cinema come protagonista di “John Wick 3”, il terzo capitolo della storia del sicario del quale veste i panni. Sebbene sia amato e ammirato dalle donne di tutto il mondo, l’attore canadese a quanto pare non ha ancora trovato l’amore della sua vita.

Lo ha rivelato lui stesso in un’intervista rilasciata a star2.com: “L’amore romantico? Io sono un tipo solitario – ha dichiarato – al momento non ho nessuno nella mia vita. Ma se dovesse succedere di incontrare la persona giusta, la rispetterei e amerei. Spero che mi capiti”. L’attore di Matrix, dunque, a 54 anni è ancora single ma non smette si sperare di poter trovare la donna in grado di farlo innamorare.

In seguito, l’attore ha parlato del posto in cui vive che sembra non farlo impazzire: “Vivo a Hollywood e mi sento come se fossi in gabbia – ha detto – dalle mie parti passano gli autobus turistici pieni di gente che fotografa le ville dei Vip. Li vedo quando esco di casa la mattina e raccolgo il mio giornale dalla cassetta della posta”.

“Sono una persona noiosa – ha aggiunto – in realtà esco pochissimo, sto quasi sempre chiuso in casa e faccio veramente poche cose. Mi sento i paparazzi addosso ma non hanno molto da fotografare con me”. Ma forse è proprio questo suo essere diverso dagli altri, questo suo essere solitario e misterioso a renderlo così affascinante agli occhi dei fan: l’attore ha raccontato, tra l’altro, che da giovane per un periodo ha fatto il musicista, poi si è reso conto che la sua strada era il cinema.

Nato in Libano, Reeves è un vero cittadino del mondo: ha il passaporto canadese, ma sua madre è britannica, mentre il padre ha origini hawaiane e cinesi. Nella sua vita, inoltre, ha vissuto anche molti anni in Australia prima di trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti.