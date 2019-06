I cani riescono a fiutare le persone cattive: lo rivela uno studio

Se avete un cane dovreste sentirvi un po’ più al sicuro da potenziali minacce: un nuovo studio, infatti, ha confermato una cosa che chi ha questi animali pensa già da tempo, ossia che i cani siano in grado di capire se una persona è pericolosa o meno.

Questa nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Neuroscience and Biobehavioural Reviews, ha spiegato che i cani riescono a intercettare le persone negative e anche quelle che hanno cattive intenzioni nei confronti dei loro padroni: quando ciò accade, anche il cucciolo più buono potrebbe reagire aggredendo il nemico proprio per difendere l’amato padrone da eventuali minacce.

Ma come è possibile tutto ciò? È molto semplice: i cani sono in grado, con il fiuto, di avvertire i cambiamenti chimici nei feromoni emessi dalle persone. Quando un soggetto si altera e diventa aggressivo, infatti, gli equilibri chimici del suo cervello mutano e il cane riesce a intercettare questo cambiamento, molto prima che il suo padrone si renda conto di essere in pericolo. Questa capacità dei nostri amici a quattro zampe, dunque, non può che rafforzare il già profondo legame che abbiamo con loro.