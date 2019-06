Donna malata di tumore al seno muore per aver rifiutato la chemio: “Non serve”

Si chiamava Katie Britton-Jordan la donna inglese di 40 anni che ha deciso di rifiutare di curarsi per sconfiggere il cancro al seno che l’ha colpita e portata alla morte. La donna ha deciso di non sottoporsi alla chemioterapia perché era una vegana convinta: invece di queste cure, Katie ha preferito provare le terapie olistiche, come quelle che prevedono l’utilizzo di magneti e laser, ma purtroppo per lei non hanno avuto esito positivo.

Per tener fede alle sue convinzioni, Katie ha così lasciato il marito Neil e la loro bambina di soli 6 anni, Delilah. Secondo i medici, il rifiuto della chemioterapia le sarebbe stato fatale e forse se avesse fatto una scelta diversa avrebbe avuto più possibilità di salvarsi. Ma Katie era felice della sua decisione e, nel primo periodo, quando le cure alternative sembravano farle bene, aveva detto: “Sto bene grazie a queste terapie olistiche, mi sento in forma e riesco a lavorare ed a badare a Delilah. Avessi scelto le chemio, ora sarei estenuata a letto. Cure come quest’ultima avvelenano soltanto il corpo”.

Katie, inoltre, ha seguito uno stile di vita sano, con una dieta equilibrata e attività fisica regolare, ma tutto questo non è bastato e nel giro di un anno la situazione è precipitata e la malattia ha avuto la meglio su di lei.