Tassista va al lavoro in gonna per protesta, non può mettere i pantaloncini

In Galizia, i tassisti non possono indossare i pantaloncini durante le ore di lavoro. Non si capisce bene da dove arrivi e perché ci sia questa norma, ma fatto sta che se fa caldo bisogna ugualmente mettere i pantaloni lunghi e rischiare di sciogliersi. È così che un autista di taxi di Vigo ha deciso di indossare una gonna... un po' per l'afa di questi giorni, un po' per protestare contro questa strana ordinanza.

L'ordine di non portare i pantaloni corti durante le ore lavorative è arrivato a ottobre dello scorso anno dal Comune. Gli indumenti off limits sono anche: tute sportive, canottiere e infradito. Tra questi, però, non c'è la gonna. Da qui l'idea del tassista, che incontra il supporto di molti colleghi e non, che si sono scagliati più volte contro l'ordinanza. Del resto, perché non è possibile portare vestiti freschi visto che stanno ore e ore seduti al volante?

Non è dello stesso parere la Cooperativa Taxi che ha segnalato il comportamento dell'uomo come indecoroso e lo ritiene responsabile di un possibile danno d'immagine della categoria. Ora, in altre città della Spagna i tassisti possono vestirsi come vogliono, basta che mantengano sempre la loro professionalità. Perché in Galizia no?