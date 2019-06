Facebook: ecco gli avatar in arrivo su Messenger e nelle Chat

Il rollout degli Avatar di Facebook è in partenza proprio in questi giorni in Australia, ma presto arriveranno anche negli altri Paesi. Probabilmente entro la fine dell'anno o, al massimo, entro l'inizio del 2020. A riportare la notizia è il sito TechCrunch.

L'obiettivo è evidentemente quello di attrarre nuovamente il pubblico più giovane. Infatti gli avatar introdotti su Facebook si ispirano molto ai Bitmoji di Snapchat.

Si tratta di rappresentazioni stilizzate dell'utente che potranno essere utilizzate nelle chat e su Messenger, anche in forma di stickers. Gli avatar di base sono stati concepiti per rappresentare nel modo migliore la varietà di personalità e culture differenti degli iscritti alla piattaforma. I personaggi, comunque, si prestano ad una serie di personalizzazioni relative alle caratteristiche fisiche e all'abbigliamento.

Al momento non è possibile realizzare il proprio Avatar partendo da un selfie, ma non è escluso che questa evoluzione venga introdotta in futuro, impiegando gli algoritmi di riconoscimento facciale.

(Credits photo: techcrunch.com)