Gli uomini meno interessati al sesso, ne fanno di più: lo studio

Quali sono gli uomini che hanno più successo con le donne? Quelli che sono - almeno all'apparenza - meno interessati al sesso. Avete capito maschi?! In altre parole: se non c'è quel pensiero fisso, 1000 volte al giorno, le donzelle se ne accorgono e sono più propense a stabilire legami. A rivelarlo l'indagine "Adjusting Signals of Sexual Interest in the Most Recent Naturally Occurring Opposite-Sex Encounter in Two Different Contexts", che ha analizzato il comportamento di 435 studenti. Ecco i risultati.

Lo studio è stato incentrato sulle modalità con cui il campione ha affrontato degli appuntamenti romantici. Gli studenti hanno dovuto compilare un questionario, nel quale veniva chiesto loro di delineare la situazione di quel momento. Si è evidenziato come molti uomini fossero più focalizzati a inviare un certo tipo di segnali, invece di mostrare interesse per l'altra persona. E questo comportamento allontana le donne.

E in più, se il pensiero fisso del sesso non lascia scampo, si rischia di essere meno spontanei e meno naturali, caratteristiche queste molto apprezzate in una fase iniziale di approccio amoroso. Alle donne piace molto di più flirtare che finire sotto le lenzuola al primo appuntamento.

Ora, cari uomini prendete carta e penna e segnatevi queste semplici informazioni... magari possono tornarvi utili!