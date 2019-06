"Zampicure" con smalto per cani e gatti : ecco l'ultima follia umana

La "zampicure" consiste nel trattare le unghie di cani e gatti. Come si fa con quelle umane, però, molto spesso non ci si limita al taglio e il trattamento non risponde ad esigenze di salute dell'animale...

Si tratta piuttosto di un capriccio dei proprietari che arriva addirittura all'applicazione di smalto e decorazioni adesive!

Quello della nail art per cani e gatti non è proprio una novità dell'ultima ora. La moda è esplosa già qualche anno fa nel Regno Unito e purtroppo è diventata un vero e proprio business. Oggi infatti le foto che ritraggono animali con le unghie dipinte sono molto diffuse sui social come Facebook, Twitter e Instagram.

Gli animali vengono sottoposti a lunghe sedute "di bellezza" che provocano inevitabilmente stress. Molti animali, soprattutto i soggetti più sensibili, non amano affatto che le loro zampe vengano toccate.

Ma questo non è l'unico aspetto che indigna. Va anche detto che molti dei prodotti utilizzati sono pericolosi per la salute gli animali, che possono inalare o ingerire sostanze come dibutilftalato (DBP), toluene e formaldeide.

Già nel 2017 Sean Wensley, vicepresidente della British Veterinary Association, aveva condannato questa pratica inaccettabile, dichiarando che gli animali domestici non sono accessori di moda.

Lo stesso Wensley aveva anche evidenziato la pericolosità di questi trattamenti precisando che i prodotti utilizzati possono essere tossici per gli animali. Inoltre, in particolare nel caso dei gatti, l'applicazione dello smalto può impedire agli animali di ritrarre gli artigli, provocando loro angoscia e dolore.

È proprio necessario sottoporre gli animali a queste "torture"?

(Credits photo: sekcszoo)