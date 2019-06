Sarà obbligatorio inserire le calorie sui superalcolici (dal 2020)

"Le etichette forniranno informazioni sull'energia per singolo bicchiere e per 100ml, in modo simile a quello che già accade con le bevande analcoliche", questo è quanto dichiara la Spirits Europe, l'organizzazione europea dei produttori di superalcolici, che ha formato un accordo con l'Unione Europea. Dal 2020, quindi, le calorie e le materie prime dei superalcolici saranno obbligatorie e saranno presenti sulle etichette delle bevande. Ecco il tweet dell'annuncio.

Quite a day! #SpiritsEurope are making a significant step towards improved consumer information. I encourage to implement that fully and as soon as possible! These commitments must be shown in body, not just in spirit!



Full speech: https://t.co/SlIHsnqokT pic.twitter.com/OxoowId92R — Vytenis Andriukaitis (@V_Andriukaitis) 4 giugno 2019

Le etichette dei superalcolici non cambieranno subito, è necessario aspettare che tutti i produttori si adeguino. Ma dall'associazione europea, della quale fa parte anche la nostra Federvini, hanno fatto sapere che conta "di veder adeguato il 66% delle bottiglie in commercio entro il 2022". E poi ha proseguito: "Ma non ci fermeremo qui. Supereremo gli obblighi legislativi esistenti e forniremo l'indicazione di tutte le materie primeutilizzate in tutte le categorie di alcolici. Si tratta di un impegno unico e pioneristico del quale siamo orgogliosi".

È intervenuto anche il commissario Ue per la Salute e Sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, che ha spiegato il perché di questa decisione: "Questa è un'epoca in cui i consumatori vogliono essere informati su ciò che mangiano e ciò che bevono, in modo tale da fare scelte più sane. Molte volte vorremmo sapere cosa contiene una bevanda alcolica, ad esempio le quantità di zucchero, in modo da capire che effetti può avere sulla nostra salute". Per maggiore trasparenza, inoltre, verrà istituito un database online, che tutti possono consultare, e che riporta le informazioni nutrizionali dei vari alcolici.

Questo accordo arriva dopo molto tempo di consultazioni. Il percorso per arrivare a questo risultato non è stato facile, ma dal prossimo anno i consumatori potranno leggere le info nutrizionali degli alcolici sulle etichette.