Francesco Monte parla di Giulia Salemi dopo la rottura: "rispettateci!"

Francesco Monte e Giulia Salemi avevano fatto sognare tantissimi fan con la loro storia nata sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip.

Ma ora questa love story sembra essere giunta definitivamente al capolinea e, a confermarlo, è stata proprio Giulia con un lungo post pubblicato ieri sul suo profilo Instagram.

Oggi anche Francesco ha voluto parlare di questa rottura e lo ha fatto attraverso una Instagram Story.

Francesco apre il suo post spiegando ai tanti followers le ragioni dell'assenza dai social negli ultimi giorni: «Giulia e io abbiamo sempre , o quasi, condiviso sui social e non, istanti e momenti della nostra vita e della nostra storia. Il nostro viverci, come avrete notato in questi ultimi giorni, non c'è più».

Anche lui, come aveva già fatto Giulia, si dichiara dispiaciuto. Ma sottolinea che tra di loro resterà sempre l'affetto: «Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine. Io e Giulia ci vogliamo e ci vorremo sempre tanto bene, sappiamo quanto bene ci vuole la gente che ci ama e ci sostiene».

Poi chiede ai fan di rispettare questa scelta e di non giudicare e di comprendere: «Con queste poche righe vi chiedo di rispettarci, prima di tutto come persone, di rispettare il momento che stiamo vivendo. Questa è la nostra realtà, la nostra vita privata, quella che ognuno di voi vive tutti i giorni... Se davvero volete dimostrare il vostro affetto o sostegno fatelo senza giudicare ma con comprensione accettando quelle che sono le decisioni della nostra vita. Con affetto, Francesco».

(Credits photo: Instagram/francescomontereal)