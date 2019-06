Elisabetta Canalis scherza con i palloncini "hot" di sua figlia

Elisabetta Canalis ha pubblicato una Instagram Story scherzando sulla forma decisamente equivoca di alcuni palloncini della sua bambina.

La Canalis, che nel video è seduta in auto con sua figlia Skyler Eva, guardando verso l'obiettivo afferma: "Questi sono i palloncini che oggi la scuola di mia figlia le ha dato da portare a casa".

Poi prende uno per volta due palloncini. Prima il palloncino bianco, poi quello verde, mostrandoli bene in camera. Non le si può che dare ragione: la forma è decisamente ambigua!

Elisabetta non è nuova a questi video "piccanti". Non molto tempo fa si è divertita a pubblicare un video mostrandosi intenta a preparare dei biscottini... dalla forma fallica!

(Credits photo: Instagram/littlecrumb_)