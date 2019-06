1 genitore su 4 fa leggere la favola della buonanotte ad Alexa

Il Book trust, la più grande organizzazione benefica del Regno Unito per la lettura dei bimbi, ha condotto una ricerca su 1000 genitori con figli di età inferiore ai 10 anni.

L'obiettivo della ricerca era quello di scoprire se la lettura di storie della buonanotte fosse ancora un'abitudine radicata nelle famiglie di oggi. Il risultato, però, ha sorpreso non poco i ricercatori.

Il sondaggio ha infatti rivelato che soltanto il 28% dei genitori legge una storia ai propri bambini prima di andare a letto, mentre 1 su 3 dichiara di essere troppo occupato per lavoro e 1 su 5 si è detto genericamente "troppo impegnato" per farlo.

Ma il dato più sorprendente rivela che il 26% dei genitori delega questo compito agli assistenti come Alexa! Nonostante il fatto che l'83% dei partecipanti abbia dichiarato di preferire il cartaceo al digitale, questo dato preoccupa non poco.

Infatti la lettura della favola della buonanotte è un momento molto importante per rafforzare il legame tra genitori e figli, per comunicare al piccolo che il genitore "c'è ed è lì per lui" e, perché no, per trasmettere al bambino l'amore per i libri. E tutto questo non può essere delegato ad un assistente.