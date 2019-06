I manichini curvy della Nike sono un inno alle donne di tutte le forme

Le modelle non sono più magrissime e perfettissime come una volta. La rivoluzione della bellezza della donna, qualunque sia la sua taglia, è iniziata da tempo ormai. E ne siamo molto felici. Ma adesso abbiamo fatto un passo in più. Anzi, lo ha fatto la Nike. Nel suo store di Oxford Street, a Londra, la marca di abbigliamento sportivo, ha portato i manichini plus size. Già, manichini più grandi e meno longilinei rispetto al solito, per rendere omaggio alle donne di tutte le forme.

Sono manichini che indossano una L o una XL, e che hanno incontrato il favore di chi ha avuto il piacere di vederli in queste ore. La strategia del brand di essere più inclusivo ha avuto inizio già da qualche tempo. Tutti ricorderanno, infatti, il lancio della linea plus size che arriva fino alla 3XL, sponsorizzata da modelle curvy.

La bellezza della donna non ha una sola forma. Non è fatta solo di gambe chilometriche e fisico senza la più piccola imperfezione. Le donne sono belle tutte, senza distinzione alcuna, anche quelle che hanno qualche chilo in più. Anzi... quelle sono ancora più sensuali. È fondamentale che brand del genere, che hanno fatto della bellezza della donna il loro punto di forza sempre, portino questo messaggio di body positive.