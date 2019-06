Chris Hemsworth rivela: “Mia moglie non vuole più vedermi nudo nei film”

Chris Hemsworth è considerato uno degli attuali sex symbol del cinema: famoso soprattutto per aver interpretato Thor nei film della Marvel, l’attore ha confessato che, in realtà, sua moglie Elsa Pataky, anche lei famosa attrice, non è molto contenta che sia così bramato dalle donne e, anzi, preferirebbe non doverlo vedere più girare scene piccanti.

“È stufa di vedermi nudo nei film – ha rivelato l’attore al programma tv The Kyle and Jackie O Show – mi dice di indossare i vestiti, non le piace vedere certe scene”. È comprensibile, non deve essere semplice accettare di avere un marito sex symbol, desiderato da migliaia di fan. Tra l’altro, per interpretare Thor, Chris ha messo su 20 chili di muscoli che, ovviamente, sono stati messi in bella mostra nei film.

Nella sua ultima fatica, invece, Chris interpreta un detective sotto copertura e a quanto pare anche in questo caso le fan possono sperare di vederlo a torso nudo: “In alcune scene mi toglierò la maglietta – ha rivelato l’attore – per me è divertente, ma per mia moglie no. A lei non fa piacere”.

La moglie Elsa, tuttavia, adesso può gioire e stare tranquilla, almeno per un po'. Chris ha infatti deciso di prendersi un periodo di pausa e starà quindi molto più tempo con lei e con la loro famiglia: “Quest’anno probabilmente non girerò nient’altro – ha spiegato – voglio stare a casa con i miei figli, che sono piccoli ma adesso sono comunque più consapevoli di quando sono assente”.