Instagram: nelle Stories è possibile inserire i testi delle canzoni

Le Storie di Instagram sono stata una vera e propria rivoluzione. Il loro successo non accenna a diminuire, e sono moltissimi gli utenti che le usano per comunicare con i loro follower. Senza contare che gli influencer ne hanno fatto un vero e proprio business. Per rendere l'esperienza del social network ancora più gradevole, il team di sviluppatori di Mark Zuckerberg ha deciso di implementare una nuova funzione: ora sarà possibile, infatti, aggiungere i testi delle canzoni nelle Stories. Ecco l'annuncio ufficiale della novità.

Today we are bringing lyrics to the music sticker so you can express yourself and share the mood of any moment. Try it in your story and learn more here: https://t.co/snnxyPYxtG pic.twitter.com/0KMcy5kUD1